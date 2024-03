Lavoro: Manfredi (Pd), Regione Campania parte civile per morte operaio Pratola Serra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno in cui si presenta la nuova Pandina a Pomigliano d'Arco, con l'auspicio che si allontanino un volta per tutti i continui allarmi di chiusure e ridimensionamenti, è importante che non si abbassi l'attenzione sul dramma delle morti sul lavoro e che non si cancelli con un colpo di spugna quanto accaduto una settimana fa in un altro stabilimento campano del gruppo Stellantis, quello di Pratola Serra, dove ha perso la vita Domenico Fatigati. In seguito a questa assurda tragedia, la Regione Campania ha attivato la procedura per la costituzione di parte civile nel processo, su input dell'assessore Marchiello, che ringrazio per la condivisione di questo percorso". Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd, Massimiliano Manfredi, che è stato l'estensore della modifica alla legge regionale n.11 del 9 agosto 2013, in materia di sicurezza sul lavoro. Questo intervento legislativo introduce la possibilità per la Regione Campania di provvedere alla costituzione di parte civile e all'azione di regresso nei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio campano in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, destinando le somme percepite a titolo di risarcimento al finanziamento di azioni volte al contrasto degli infortuni e delle morti sul lavoro. In attesa che la procura di Avellino accerti al più presto la corretta dinamica dei fatti, la fondatezza delle responsabilità penali e assuma eventualmente tutte le determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale, l'Avvocatura regionale assumerà, già nella fase delle indagini preliminari, tutti gli atti opportuni per consentire all'ente di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale. (segue) (Ren)