Napoli: prima riunione della segreteria cittadina di Forza Italia

- Prima riunione della segreteria cittadina di Forza Italia, alla presenza del senatore Francesco Silvestro, dei sottosegretari Savino e Perego di Cremnago. "Ho presentato la squadra di Forza Italia della città di Napoli: 50 tra donne ed uomini che abbiamo eletto e nominato per costituire una squadra forte, caratterizzata da competenze e professionalità diverse, facenti parte sia della società civile e sia espressione del territorio", ha spiegato la coordinatrice cittadina Iris Savastano. "Un organigramma preciso, con deleghe, funzioni e attività precise da realizzare - ha aggiunto -. L’unico denominatore comune di tutti è quello di aver voglia di fare, di lavorare su temi e criticità della città di Napoli con progetti e iniziative che possano supportare sia le imprese, ma anche le associazioni ed i singoli residenti. Dobbiamo tutti entrare nella convinzione che la politica siamo noi, che non è lontana da noi. I problemi della nostra città sono parte della nostra quotidianità e come tali vanno affrontati. Grazie a tutti i presenti e a chi non è riuscito ad esserci ma è comunque quotidianamente vicino". (Ren)