Salute: Iardino (The Bridge), comuni vitali contro disagio infantile post pandemia (2)

Il 71 per cento degli insegnanti ha richiesto l'attivazione dello sportello psicologico scolastico, il 55 per cento i servizi sociali, il 49 per cento il sostegno socio-educativo scolastico, il 42 per cento la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Seguono il servizio di mediazione culturale e il sostegno socio-educativo domiciliare al minore e alla famiglia. Il Consultorio Familiare non sembra, invece, rappresentare un punto di riferimento per gli insegnanti alle prese con situazioni difficili. I referenti dei quindici Comuni intervistati hanno evidenziato un aumento delle richieste pervenute dai cittadini o dalle scuole ai loro servizi. Crescono, infatti, la dispersione scolastica, le difficoltà familiari fino alla violenza domestica, l'isolamento individuale e il ritiro sociale dei ragazzi, mentre un uso eccessivo di cellulari e social media crea problemi di concentrazione. Tanti gli interventi di educativa domiciliare, sostegno educativo scolastico e presa in carico su segnalazione delle Procure. Significato l'impatto economico dell'incremento del disagio infantile sui bilanci comunali. I Comuni hanno cercato risorse aggiuntive da affiancare a quelle proprie e ai fondi nazionali e regionali, come Fondi europei, Fondi del programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), Fondi che derivano dalla partecipazione a bandi promossi da soggetti privati, risorse Pon e quelle per progetti sulla povertà educativa dell'Agenzia coesione sociale.