Napoli: incidenti e attraversamenti pedonali, il punto in Commissione Viabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli attraversamenti pedonali rialzati, a gran voce richiesti dopo gli ultimi episodi di incidenti in città, l’assessore ha chiarito l’iter per l’autorizzazione che coinvolge in primis la Prefettura e dipende dal tasso di incidentabilità delle strade, fornito dalla Polizia locale. È tuttavia difficile immaginare che la Prefettura possa autorizzare la realizzazione di questi impianti sui grandi assi viari quali ad esempio corso Vittorio Emanuele, corso Umberto o corso Garibaldi, perché ci sarebbero conseguenze non solo sui rumori notturni che queste strutture provocano ma anche sulla facilità di transito di mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Proprio il corso Umberto e il corso Garibaldi, insieme a via Foria, sono al vaglio del servizio Traffico e Viabilità diretto da Edoardo Fusco. Il dirigente ha spiegato le misure adottare nel breve e lungo periodo per aumentare la sicurezza dei pedoni e annunciato entro l’estate una mappatura completa degli attraversamenti pedonali in città - dando priorità alle aree più sensibili, come le scuole - per poter meglio calendarizzare interventi di manutenzione. Ha infine ricordato che le Municipalità disporranno di 840 mila euro di fondi ministeriali per finanziare 60 interventi viari che saranno affidati nel corso dell'anno, con la regia dell'assessorato. (segue) (Ren)