Napoli: incidenti e attraversamenti pedonali, il punto in Commissione Viabilità (3)

- Fatti passi da gigante rispetto al passato per Carlo Migliaccio (Insieme per Napoli mediterranea), che ha invitato al principio di responsabilità le Municipalità, titolari degli interventi sulle strade secondarie e che dispongono anche delle risorse, tra cui il finanziamento ministeriale ricordato dall'ingegnere Fusco. Bene per Toti Lange (Misto) la scelta dell'Amministrazione di sperimentare vernici più durevoli per la segnaletica orizzontale. Sarebbe opportuno che la commissione fosse aggiornata periodicamente sugli sviluppi dell'interlocuzione con la Prefettura sul tema, e ha proposto di implementare il sistema di prenotazione semaforico per facilitare il transito dei pedoni. Sul ‘gap’ tra servizi centrali e Municipalità nella gestione di strade primarie e strade secondarie ha infine proposto l’avvio di un confronto nella commissione consiliare Statuti e Regolamenti per una modifica del sistema delle regole e delle competenze, così da garantire interventi più tempestivi sugli assi viari cittadini. (Ren)