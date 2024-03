Campania: Schifone (fd'I), De Luca spacciatore di notizie false e spudorate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca "pur di aizzare le persone contro il governo nazionale mente, sapendo benissimo di mentire. L'ultima boutade raccontata dallo 'sceriffo' riguarda la sanità. 'Il governo Meloni chiude i pronto soccorso' afferma in un manifesto dove oltretutto, campeggia ancora lo stemma della Regione Campania. Bugie, quindi, pagate con i soldi dei contribuenti". Lo ha affermato Luciano Schifone, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. "Allora ci premere ricordare allo smemorato potentino che è stato proprio lui, assessore alla salute a Palazzo Santa Lucia, a chiudere il pronto soccorso e l'ospedale San Gennaro, il punto di primo accesso del Loreto Mare di Napoli e quello dell'ospedale S. Anna e Maria S.S della Neve di Boscotrecase - ha commentato Schifone -. Non solo, durante la sua 'miracolosa' azione è stato chiuso, per un determinato periodo di tempo, l'ospedale Annunziata e anche il pronto soccorso del San Giovanni Bosco. E come dimenticare il crollo dell'ospedale Incurabili con relativa chiusura. Accusare il governo di nefandezze commesse dalla sua amministrazione significa veramente andare oltre ogni limite. La verità è una: la sanità campana è allo sfascio grazie a lui e il governatore gioca a fare il Masaniello". (Ren)