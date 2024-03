Stellantis: Fiom, bene aumento produzione Panda a Pomigliano, ma senza certezze non c'è futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D'Arco, la direzione aziendale ha presentato il modello speciale Pandina, una vettura che si caratterizza per una maggiore innovazione tecnologica e un sistema multimediale performante. “L'azienda ha anche comunicato che ci sarà un aumento di produzione della Panda del 20 per cento da metà marzo prossimo e che il modello sarà prodotto almeno fino al 2027”. Lo dichiarano in una nota congiunta Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità, Maurizio Oreggia, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil, Mauro Cristiani, segretario generale Fiom-Cgil di Napoli, Mario Di Costanzo, responsabile automotive della Fiom-Cgil Napoli. (segue) (Rin)