Napoli: Savino (Mef), mano tesa a sindaci e Comuni, elogi a forze dell'ordine

- Una mano tesa a sindaci e Comuni e un elogio a Napoli e al suo primo cittadino. Senza dimenticare il lavoro “instancabile” della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle dogane. La sottosegretaria al Mef Sandra Savino conclude la sua ampia visita istituzionale nella città di Napoli a Palazzo San Giacomo, con un incontro con Gaetano Manfredi e all’assessore al Bilancio al Bilancio Pier Paolo Baretta. “Credo fortemente nei sindaci. E c’è massima disponibilità da parte del governo per aiutarli”, dice Savino. Con questo spirito di “massima apertura”, Savino ricorda di avere avviato da mesi visite e incontri coi Comuni più grossi: l’obiettivo è valutare certe situazioni che possano essere facilmente risolte”. Ad esempio, spiega Savino, “ci sono dei temi che vanno affrontati come l'utilizzo dell’avanzo”, e “ci sono sistemi che possono essere messi in campo per agevolare i comuni”. Tra gli strumenti che funzionano vi è sicuramente il “Patto per Napoli” che, osserva Savino, “va molto bene, è un modello che dobbiamo prendere ad esempio”. (segue) (Ren)