Napoli: Savino (Mef), mano tesa a sindaci e Comuni, elogi a forze dell'ordine (2)

- Grazie al “Patto per Napoli” sono arrivo altre risorse economiche già programmate, ma Savino non chiude la porta alla possibilità di soddisfare richieste extra accordi anche nel caso della città di Napoli: “Abbiamo già un appuntamento con l'assessore Barretta, verrà a Roma, mi farà un elenco della spesa e sicuramente troveremo gratificazione nell’incontro”. E proprio guardando a Napoli, Savino si lascia andare a più di un elogio al sindaco: “Vedo uno straordinario risultato a Napoli, è una città viva”. Le fa eco Gaetano Manfredi: “Napoli sta dando un esempio sul piano del risanamento. Ora siamo alla fase due: stiamo andando avanti con il risanamento, ma dobbiamo avere più strumenti e la possibilità di spendere risorse per migliorare ancora di più la gestione quotidiana della città”. Per Manfredi è comunque importante “avere una maggiore agibilità sulla finanza locale”, perché una maggiore spesa corrente coincide con la possibilità di “fare più manutenzione”. “Oggi la vera sfida - aggiunge - non è solo quella degli investimenti, su cui siamo perfettamente in linea sia per quanto riguarda gli obiettivi che le tempistiche previste dalle varie fonti di finanziamento, ma anche avere una spesa corrente che ci consenta di fare manutenzione quotidiana e su questo c'è la necessità anche di una riforma della finanza degli enti locali e dei Comuni che devono avere più agibilità, più capacità di spesa delle risorse che hanno perché spesso ci sono anche dei vincoli che ci impediscono di spendere ciò che abbiamo”. Apprezzamenti non solo per il Comune di Napoli. La sottosegretaria Sandra Savino rivolge elogi anche alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli “per il loro impegno quotidiano e instancabile”. “Il loro lavoro è essenziale per combattere l'evasione fiscale, il contrabbando e altre forme di criminalità economica, contribuendo significativamente al benessere e alla sicurezza del nostro Paese”, dice dopo aver fatto visita al Comando interregionale Italia meridionale della Guardia di finanza e alla Direzione interregionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (Ren)