Campania: guerra dei manifesti, scontro a distanza Schillaci-De Luca

- Non si ferma la guerra dei manifesti scoppiata tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il centrodestra. A riaccendere la polemica sono nuovi manifesti, con il logo della Regione Campania, dal titolo "Il governo Meloni chiude i pronto-soccorsi". Un'accusa frontale che non è piaciuta al centrodestra e in modo particolare a Fratelli d'Italia. E' intervenuto sul punto anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, per il quale quei manifesti "sono falsa propaganda, tra l'altro fatta con i soldi pubblici. Ricordo al governatore De Luca che è compito della Regione, che lui ha scambiato per un megafono personale, garantire ai cittadini servizi e prestazioni di qualità ed efficienti". "Ora il governatore - ha aggiunto Schillaci - abbandoni il cabaret e dimostri di saper spendere bene le risorse. Abbia rispetto dei cittadini: se la sanità campana non funziona, se ne assuma la responsabilità". In una nota il ministro ha sottolineato che "questo governo pochi giorni fa ha trasferito un miliardo di euro alla Campania per la costruzione di un nuovo ospedale e l'adeguamento di molte strutture sanitarie". (segue) (Ren)