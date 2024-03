Sanità: a Portici l'incontro-dibattito sulle malattie genetiche rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro-dibattito finalizzato a sensibilizzare i ragazzi sulle malattie genetiche rare si è tenuto questa mattina al Teatro Roma di Portici, grazie a un’idea del dirigente dell’istituto superiore Carlo Levi di Portici, Giovanni Liccardo, e della docente Mariagabriella Fiengo (referente del progetto ‘Malattie rare’ Carlo Levi). L’evento è stato organizzato in collaborazione con Amei (Associazione malattie epatiche infantili) e con il patrocinio del Comune e della Federazione Uniamo (l'ente di rappresentanza della comunità delle persone con malattia rara). “Questa iniziativa è la dimostrazione di una scuola che vuole sviluppare un sistema di conoscenze che va oltre il programma scolastico, che vuole sviluppare un sistema di relazioni e vuole insegnarci un metodo di ragionamento”, è stato l’elogio del sindaco Vincenzo Cuomo durante gli indirizzi di saluto. Gli ha fatto eco il consigliere comunale di maggioranza Stefania Valvini: “E’ un’iniziativa straordinaria, di grande sensibilità. Auspico che questa sia la prima di una serie di iniziative che siano realizzate sul territorio porticese”. “Con questa iniziativa e in modo particolare con il progetto ‘Malattie rare’ che sta iniziando a muovere i primi passi vogliamo spingere i ragazzi maggiormente all’inclusione, perché i ragazzi diversamente abili spesso sono più ghettizzati, anche se con il passare degli anni la situazione è cambiata - ha spiegato a Nova la docente Mariagabriella Fiengo -. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza delle malattie rare, sviluppare delle progettualità, ma sopratutto creare delle attività di primo soccorso, insegnare il primo soccorso per consegnare ai ragazzi di aiutare il compagno che hanno accanto e che non sta bene”. All’incontro hanno preso parte anche il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino e Antonio D'Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri. L’incontro-dibattito rientra in quadro più ampio di iniziative, in ambito sanitario, che l’istituto Carlo Levi porterà avanti. “Faremo uno screening gratuito per le patologie cardiologiche a scuola - ha annunciato il dirigente scolastico Liccardo -, ci sarà anche la partecipazione di una ginecologa, avremo un confronto sui disturbi alimentari”. “Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia queste cose per affrontarle - ha aggiunto Riccardo - Il mio obiettivo è offrirvi (ha detto rivolgersi ai ragazzi in platea, ndr) le migliori e più opportunità possibilità di conoscenza”.(Ren)