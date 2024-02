© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEPresentazione del progetto “Percorsi per l'integrazione e il lavoro dei minori stranieri non accompagnati”. Intervengono, tra gli altri, Michele Raccuglia, responsabile Campania e Calabria Anpal Servizi e Mario Morcone, assessore sicurezza, legalità, immigrazione della Regione Camapania. Sala Vasari del Complesso Monumentale Sant'Anna dei Lombardi Piazza Monteoliveto 4 - Napoli (ore 9.30).COMUNEVisita istituzionale della sottosegretaria al Mef, Sandra Savino e incontro con il generale Vito Giampaolo Augelli; alle ore 11:30 visita istituzionale presso il Comune di Napoli ed incontro con l'Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta; alle ore 12.00 incontro con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Al termine dell'incontro con il sindaco, alle ore 12:45 circa, a palazzo San Giacomo è previsto un punto stampa. Comando interregionale Italia meridionale della Guardia di Finanza - Napoli (ore 09.30).Convegno sulle malattie rare, nato da una collaborazione tra Amei-Associazione Malattie Epatiche Infantili-Odv e l’istituto Scolastico Carlo Levi di Portici. L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni. Teatro Roma - Portici. Intervengono, tra gli altri, il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, il vicepresidente del Consiglio della Regione Campania Valeria Ciarambino e numerosi medici (ore 10). (segue) (Ren)