Ambiente: traffico di rifiuti ferrosi tra il viterbese e il casertano, 2 arresti e 27 indagati

- Un traffico illecito di rifiuti che fruttava centinaia di miglia di euro di profitto quello scoperto nel corso di una indagine coordinata dalla Procura antimafia di Roma e condotta dai carabinieri del Nipaaf di Viterbo insieme alla polizia ferroviaria di Roma. Una indagine al termine della quale il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per due persone, il sequestro di beni per circa 860mila euro e di 11 automezzi. Ventisette sono in tutto le persone indagate e otto le aziende attenzionate, perchè ritenute coinvolte nel traffico. (segue) (Rer)