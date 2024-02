Ambiente: traffico di rifiuti ferrosi tra il viterbese e il casertano, 2 arresti e 27 indagati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare i rifiuti venivano conferiti da persone che non iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed in assenza della prevista documentazione ambientale; i rifiuti venivano poi gestiti negli impianti viterbesi in maniera irregolare sia dal punto di vista tecnico che burocratico. Molti rifiuti indesiderati venivano smaltiti illecitamente nel territorio Viterbese tramite abbandono o combustione al suolo. Il sistema organizzato e gestito da due soggetti campani prevedeva inoltre il carico dei metalli di valore soprattutto rame con specifiche modalità nei autoarticolati individuati per il trasporto in modo da occultarne il contenuto ed in assenza della documentazione ambientale o con la stessa redatta in modo falso. Successivamente i rifiuti di metallo venduti ad una società del casertano, pur in assenza di adeguate certificazioni, venivano ulteriormente destinati e commercializzati presso un altro stabilimento limitrofo. Per l’accertamento degli illeciti, al vaglio della Magistratura romana, sono state messe in campo numerose e complesse attività di polizia giudiziaria espletate in grande sinergia tra i due corpi di polizia e suddivise in ragione delle rispettive specifiche professionalità. (Rer)