Lavoro: Manfredi (Pd), Regione Campania parte civile per morte operaio Pratola Serra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei primi due mesi del 2024, in Italia sono morte 148 persone sul luogo di lavoro - ha evidenziato Manfredi - che diventano 199 se consideriamo coloro che hanno perso la vita nel tragitto da casa al posto di lavoro. Sono morte sette persone solo nell'ultima settimana, di cui due erano campani. Sono numeri che continuano a essere drammatici e indegni di un Paese civile". "Come gruppo Pd in Consiglio regionale e come Regione abbiamo lavorato con le organizzazioni sindacali sulla modifica della legge regionale e sulla creazione di un fondo di 300mila euro per il triennio 2023-2025, da utilizzare per il sostegno dei familiari delle vittime di 'morti bianche', attraverso percorsi socioeducativi, di istruzione e di formazione. Ora - ha concluso - serve un nuovo patto tra istituzioni, politica, mondo delle imprese e parti sociali sul tema della prevenzione, perché noi vinceremo la battaglia solo quando queste morti e questi incidenti non ci saranno più". (Ren)