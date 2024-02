© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che verranno trasmessi nel corso della giornata:- Iran: domani le elezioni del parlamento, le prime dopo la morte di Masha Amini. Atteso astensionismo record dell'80 per cento. Servizio di presentazione e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 17.- Russia: il discorso di Vladimir Putin all'Assemblea federale, fra messaggi politici e campagna elettorale. Copertura dell'evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 15.- Italia-Germania: il cancelliere Olaf Scholz sarà da domani a Roma, dove vedrà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e papa Francesco. Sabato mattina parteciperà al congresso del Partito socialista europeo. Servizio di presentazione. Lancio intorno alle ore 13.- Balcani-Ue: seconda giornata di summit a Tirana fra i leader della regione, questa volta alla presenza del commissario Ue all'immigrazione Oliver Vahrelyi. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Spagna: il "caso Koldo" arriva a colpire anche il governo di Pedro Sanchez. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Ciad: la calma sembra essere tornata nella capitale N'Djamena, dove ieri sono esplosi pesanti combattimenti tra le forze di sicurezza e i sostenitori dell'oppositore Yaya Dillo, la cui morte sembra intanto essere stata confermata. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 15.- Saipem: presenta i risultati finanziari al 31 dicembre 2023. Servizio di copertura e messa d’insieme. Lancio intorno alle ore 13.- Poste: presenta i risultati finanziari al 31 dicembre 2023. Servizio di copertura e messa d’insieme. Lancio intorno alle ore 14.- Leonardo: presenta i risultati finanziari al 31 dicembre 2023. Servizio di copertura e messa d’insieme. Lancio intorno alle ore 20.- Milano: evento "100 giorni alle elezioni - Il futuro dell'Europa" organizzato da “Il Giornale” com l’intervento, tra gli altri, del ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani e del leader di Italia viva, Matteo Renzi. Servizio di copertura e messa d’insieme. Lancio intorno alle ore 13.- Parlamento: informativa in Aula del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sui cortei di Pisa e Firenze della scorsa settimana. Servizio di copertura e messa d’insieme. Lancio intorno alle ore 13.- Napoli: oggi la visita istituzionale della sottosegretaria al Mef, Sandra Savino, con incontri previsti, tra gli altri, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Copertura dell’evento e servizio d’insieme. Lancio intorno alle ore 15. (Rin)