Napoli: Savino (Mef), massima disponibilità ad aiutare i sindaci

- “Io credo fortemente nei sindaci. E c’è massima disponibilità da parte del governo per aiutarli”. E’ quanto ha dichiarato la sottosegretaria al Mef, Sandra Savino, a margine dell’incontro con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo. “Ci sono dei temi che vanno affrontati come l’utilizzo dell’avanzo - ha sottolineato la sottosegretaria -. Ci sono sistemi che possono essere messi in campo per agevolare i comuni”.(Ren)