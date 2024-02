Economia: Savino (Mef), bene Patto per Napoli, dialogo coi Comuni per risolvere criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto per Napoli “va molto bene, è un modello che dobbiamo prendere ad esempio”. E’ quanto ha sottolineato la sottosegretaria al Mef, Sandra Savino, nel corso del punto stampa che ha chiuso l’incontro con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta. Sullo stazionamento di eventuali nuove risorse, al di là di quelle già programmate e in arrivo, la sottosegretaria è stata cauta: “Adesso vediamo”. Tuttavia ha manifestato grande apertura le richieste dei Comuni e in modo particolare del Comune di Napoli: “Abbiamo già un appuntamento con l’assessore Barretta, verrà a Roma, mi farà un elenco della spesa e sicuramente troveremo gratificazione nell’incontro”. La sottosegretaria ha quindi ribadito la necessità di dialogare con gli enti locali: “Già da mesi sto incontrando tutti gli assessori dei Comuni più grossi, proprio per valutare certe situazioni che possano essere fallimento risolte. Con questo modo di operare, voglio ribadire la mia volontà a proseguire con questo rapporto di collaborazione con i Comuni in cui credo fortemente. La mia disponibilità è massima”.(Ren)