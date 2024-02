Decreto Pnrr: de Pascale (Upi), incontro positivo con Fitto, semplificare per accelerare spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificazioni per accelerare i flussi di spesa, un monitoraggio costante dello stato di attuazione dei progetti per intervenire a risolvere per tempo le criticità e l’apertura di un dialogo sul profilo tecnico con la struttura del ministero per consentire alle Province di contribuire a pieno all’attuazione del Pnrr e di portare a termine gli oltre 1.750 cantieri per nuove scuole sicure, moderne e accoglienti. È questo l’esito dell’incontro avuto oggi tra il presidente di Upi Michele de Pascale e il ministro della Coesione e del Pnrr Raffaele Fitto, richiesto dalle Province per un confronto sulle misure previste dal decreto approvato dal governo per il nuovo recovery. “Abbiamo posto al ministro tre questioni su cui le Province chiederanno di intervenire nell’iter di conversione del decreto – sottolinea il presidente de Pascale - misure per rafforzare la capacità amministrativa; risorse espressamente dedicate alle Province per la digitalizzazione; norme per semplificare e velocizzare la spesa degli investimenti, che è rallentata da procedure burocratiche lente e complesse". (segue) (Com)