Sicurezza: Piantedosi, 15 mila assunzioni negli organici forze dell’ordine nel 2023

- Nel 2023 ci sono state circa 15 mila assunzioni, di cui oltre 3.500 in aggiunta al turnover, negli organici delle forze dell’ordine. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione dell’informativa urgente, nell’Aula del Senato, sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e Firenze. “Il governo e la maggioranza che lo sostiene hanno sempre avuto come priorità le esigenze delle Forze di polizia e il complessivo potenziamento del sistema della sicurezza pubblica – ha aggiunto -. Grazie al Fondo per le assunzioni, previsto già nella legge di bilancio per il 2023, e agli stanziamenti assicurati ancora per gli anni a venire - dai 90 milioni per il primo anno si arriva progressivamente a 125 milioni a partire dal 2033 - stiamo attuando un’inversione di tendenza storica rispetto ai tagli operati nel passato”. (segue) (Rin)