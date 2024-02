Stellantis: Fiom, bene aumento produzione Panda a Pomigliano, ma senza certezze non c'è futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le scelte annunciate oggi sono la conseguenza del senso di responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori che in questi anni hanno permesso al sito importanti risultati in termini di qualità e produttività. Agli annunci, però, devono seguire fatti concreti. Dobbiamo mettere in sicurezza per il futuro lo stabilimento di Pomigliano D'Arco, assicurando la produzione di modelli mass market dopo il 2027 e quindi l'occupazione. E' necessario portare a Pomigliano il know how capace di cogliere i cambiamenti della transizione energetica ed ecologica in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea. Ribadiamo la necessità, come abbiamo chiesto unitariamente, di un incontro alla Presidenza del Consiglio con Stellantis e le organizzazioni sindacali in cui definire un piano strategico che garantisca investimenti in ricerca e sviluppo, progettazione, nuovi modelli per tutti gli stabilimenti e la tutela e rigenerazione dell'occupazione. Il settore automotive è attraversato da una fase di profonda trasformazione, occorre dare prospettive agli stabilimenti e ai lavoratori di Stellantis e delle aziende della componentistica", aggiungono. (Rin)