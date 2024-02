Napoli: D'Avino (presidente Fimp), in malattie rare pediatra famiglia ha ruolo molto forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella individuazione delle malattie rare e nel sostegno alle famiglie dove ci sono bambini affetti il pediatra di famiglia gioca “un ruolo molto forte”. E’ quanto sottolineato a Nova dal dottor Antonio D’Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri, a margine dell’incontro-dibattito sulle malattie genetiche rare tenutosi questa mattina al Teatro Roma a Portici e organizzato dall’istituto superiore Carlo Levi di Portici in collaborazione con Amei (Associazione malattie epatiche infantili) e con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Vincenzo Cuomo. “I bambini con malattie rare sono bambini con bisogni speciali - ha sottolineato D’Avino - che devono avere un percorso ben codificato, ben definito, dal momento della diagnosi fino alla presa in carico per la cura e la riabilitazione. Credo che in questo la pediatria di famiglia possa e debba svolgere un ruolo molto forte, proattivo, attraverso il coinvolgimento delle cure primarie nel sistema del servizio sanitario nazionale che deve rimanere pubblico così com’è ora attualmente, e che naturalmente deve dare una particolare attenzione a questi bimbi affetti da malattie rare ma anche alle loro famiglie che molto spesso 24 ore su 24 assistono questi bambini ad alta complessità anche per rispondere ai bisogni assistenziali minimi”.(Ren)