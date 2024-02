Sanità: incontro alla Camera per valutare rete su malattie rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto, ieri, alla Camera dei deputati un incontro con l’onorevole Mulé e il sottosegretario Gemmato per confrontarsi sulla creazione di una “rete sulle malattie rare”. Lo ha detto a Nova Antonio D’Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri, a margine dell’incontro-dibattito sulle malattie genetiche rare tenutosi questa mattina al Teatro Roma a Portici e organizzato dall’istituto superiore Carlo Levi di Portici in collaborazione con Amei (Associazione malattie epatiche infantili) e con il patrocinio del Comune guidato dal sindaco Vincenzo Cuomo. All’incontro ha preso parte anche Annalisa Scopinaro, rappresentante della federazione Uniamo (l'ente di rappresentanza della comunità delle persone con malattia rara). “Le associazioni chiedono un’attenzione sempre maggiore per le famiglie all’interno delle quali ci sono bambini affetti da malattie rare - ha aggiunto D’Avino -. Mai come in questo caso il coinvolgimento della pediatria territoriale è fondamentale perché ci siano dei buoni esiti del trattamento di cura di questi pazienti”.(Ren)