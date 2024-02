Napoli: Manfredi, con nuovo sistema prenotazione emesse 70 mila Cie in tempi ridotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Gaetano Manfredi si è recato, questa mattina, presso la III Municipalità Stella - San Carlo all'Arena, in via Lieti per fare il punto sui servizi erogati dagli uffici municipali per il rilascio delle carte d'identità elettroniche. Dal luglio dello scorso anno, il Comune di Napoli ha attivato un sistema di prenotazione che rappresenta l'unica modalità di accesso al servizio in tutte le Municipalità. I cittadini devono fissare un appuntamento accedendo al sito dedicato tramite la pagina www.comune.napoli.it/prenotacie e autenticandosi con le proprie credenziali Spid o Cie. In alternativa, possono prenotarsi telefonando al numero verde 800 776565, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00. Il nuovo sistema ha consentito di ridurre da tre mesi a tre giorni i tempi di attesa per l'appuntamento, con conseguente abbattimento di file allo sportello. Le nuove modalità garantiscono inoltre un sistema di prenotazione uniforme per tutte le dieci Municipalità del Comune di Napoli. Nel periodo che va dall'attivazione del servizio fino a gennaio scorso sono state emesse 68.624 carte d'identità elettronica pari ad una media di circa diecimila Cie al mese con un tempo di attesa medio di tre giorni tra richiesta e prenotazione. (segue) (Ren)