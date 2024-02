Napoli: Calderone, da governo misure a tutela dei lavoratori e per qualificare imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi adottati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro "sono estremamente coraggiosi". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenuto a Napoli per il Premio Edmondo Duraccio “Una vita per la categoria”, promosso dall’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Napoli. "Abbiamo dato attuazione a norme vigenti da tempo nel nostro ordinamento che non hanno trovato un’applicazione pratica - ha aggiunto il minsitro -. Mi riferisco alla patente a crediti che è già contenuta nell’art. 27 del T.U. Infortuni. Noi abbiamo assunto come governo la responsabilità di avviare un percorso di qualificazione delle imprese attraverso le verifiche sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Abbiamo fatto anche un altro passaggio importante rendendo, di nuovo, penalmente rilevante il reato di somministrazione illecita di manodopera. Su questo tema abbiamo rilievi ispettivi importanti soprattutto su datori di lavoro fittizi che affittano manodopera a terzi non formati per svolgere attività ad alto rischio. Lo ritengo un atto di coraggio e un segnale forte a chi pensa di poter commerciare illegalmente i rapporti di lavoro”. (Ren)