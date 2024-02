Napoli: Consulenti lavoro, dati positivi occupazione, ora migliorare il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati analizzati sulla crescita economica e dell’occupazione in Campania "sono da noi giudicati in modo positivo". Lo ha detto Francesco Duraccio, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, in occasione del Premio Edmondo Duraccio “Una vita per la categoria”, promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Napoli. "Sulle ali dell’entusiasmo per questo trend dobbiamo cercare di migliorare sempre di più il mercato del lavoro nella nostra regione. Nel terzo trimestre 2023, infatti, il numero degli occupati ha raggiunto quota un milione e 700mila, mentre il tasso di occupazione è arrivato al 45 per cento - ha aggiunto Duraccio -. Bisogna, però, colmare i gap restanti in termini di occupazione femminile. Stando agli ultimi dati regionali Istat, riferiti al 2022, l’incremento occupazionale è avvenuto grazie alla crescita del lavoro dipendente (+2,1 per cento tra 2019 e 2022), mentre il lavoro autonomo non ha ancora recuperato i livelli pre-pandemici (-2,5 per cento)”. (segue) (Ren)