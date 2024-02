Napoli: Consulenti lavoro, dati positivi occupazione, ora migliorare il mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale al Lavoro, Antonio Marchiello, ha sottolineato come “la Regione Campania nel 2022 ha approvato una legge per la costituzione di parte civile negli incidenti nei luoghi di lavoro. Stiamo lavorando per rendere efficienti i centri per l’impiego con l’ausilio anche delle agenzie del lavoro. Per Doriana Buonavita (Cisl Campania): “La prevenzione, la formazione e le premialità alle aziende virtuose farebbero la differenza. Bisogna stringere un patto tra organizzazioni sindacali, imprese e professionisti a difesa della salute e della vita dei lavoratori”. Nicola Ricci (Cgil Napoli e Campania) ha espresso perplessità sulle norme varate dal governo: “Bisogna responsabilizzare l’intera filiera e intervenire nel meccanismo dei subappalti. Non è possibile che i punti persi per un infortunio sul lavoro possano essere ‘compensati’ seguendo qualche corso di formazione per recuperarli”. Secondo Giovanni Sgambati (Uil Campania), “le proposte emerse dal tavolo del governo con le parti sociali sono insufficienti. Serve un cambio culturale in Italia colpendo chi sbaglia in modo serio”. (segue) (Ren)