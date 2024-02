Campi Flegrei: domani riunione con Musumeci in prefettura a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mattina alle ore 10 incontro in prefettura con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. La riunione - spiega una nota - è voluta dal ministro per verificare lo stato di attuazione del decreto sui Campi Flegrei, convertito nella legge n.183 del 7/12/2023. L'incontro vedrà la presenza, oltre a ministro e prefetto, della regione Campania, del comune di Napoli e Città metropolitana, dei comuni di Bacoli e Pozzuoli e del capo dipartimento nazionale della Protezione civile. Subito dopo alle ore 11 si terrà un punto stampa negli stessi locali. (Com)