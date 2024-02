Napoli: da Consiglio Comune ok a odg per aiutare famiglie di edificio Frullone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la pausa della sessione consiliare, con la presenza di 28 consiglieri, è stato adottato all'unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, per sollecitare l'amministrazione e gli enti coinvolti a trovare una soluzione di sostegno per nove famiglie che vivono in un edificio di proprietà della Asl al Frullone, soggetto a un provvedimento di sgombero. Successivamente, l'assessora Teresa Armato ha presentato una relazione sulla situazione del Centro agroalimentare di Volla (Caan). Ha sottolineato l'impegno del Comune come socio di maggioranza nel sostenere il Caan per affrontare le sue criticità, ribadendo la decisione di mantenere la struttura pubblica anziché venderla ai privati. Ha informato che il piano di riparto per il pagamento dei creditori è stato depositato in anticipo rispetto alla data concordata, auspicando una rapida chiusura della procedura di concordato preventivo per consentire lo sviluppo dei programmi del Caan. Durante il dibattito, diversi consiglieri hanno espresso opinioni e proposte riguardanti il futuro del Caan. Antonio Bassolino (Misto) ha annunciato, in condivisione con il consigliere Massimo Cilenti, la presentazione nella prossima seduta del Consiglio di un ordine del giorno sulla rinascita del centro agroalimentare, evidenziando la necessità di un confronto e il rinnovo della governance. (segue) (Ren)