Napoli: da Consiglio Comune ok a odg per aiutare famiglie di edificio Frullone (2)

- Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha sottolineato l'importanza di adeguare il Caan agli standard dei grandi centri agroalimentari italiani e ha proposto nuove iniziative per il suo rilancio, garantendo che non si tratta di privatizzazione ma di rispettare criteri di legge. Aniello Esposito (Partito Democratico) ha espresso fiducia nell'attuale gestione del Caan ma ha evidenziato la mancanza di un'infrastruttura che potenzi l'accesso al mercato. Nino Simeone (Misto) ha insistito sull'importanza che il Caan rimanga completamente pubblico, auspicando la presentazione in aula del piano operativo delle partecipate. Salvatore Guangi (Forza Italia) ha condiviso la necessità che il Caan resti pubblico e ha assicurato il sostegno del suo gruppo ad ogni iniziativa di rilancio. Gennaro Esposito (Manfredi sindaco) ha ricordato la battaglia svolta nel 2013 per evitare che il vecchio mercato ittico di Napoli fosse decentrato a Volla e la delibera con cui lo stesso fu poi conferito al Caan, chiedendo il motivo per cui non fu dato poi seguito alla decisione. L'assessore Pierpaolo Baretta ha assicurato che non vi è alcun proposito di vendita del Caan e che l'attuale governance non è in discussione fino alla conclusione della procedura di concordato. (segue) (Ren)