Napoli: da Consiglio Comune ok a odg per aiutare famiglie di edificio Frullone (3)

- Il Consiglio ha poi discusso, emendato e approvato all'unanimità la delibera 19/2024 sulla delocalizzazione in un unico sito, presso l'area pedonale compresa tra le vie Cesare Battisti e via Guglielmo Oberdan, degli undici posteggi mercatali attualmente posizionati tra via Enrico Toti e via San Giacomo, illustrata dall'assessora Teresa Armato. Il presidente della commissione Attività Produttive ha ricordato che dallo spostamento, con parere favorevole della Municipalità 2, è stato escluso il mercato di via Stendhal. Approvato all'unanimità anche l'ordine del giorno a firma del gruppo del Partito Democratico sull'affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico locale, illustrato dal capogruppo Gennaro Acampora. Approvato all'unanimità dei presenti anche per l'ordine del giorno proposto dai consiglieri Sergio D'Angelo, Rosario Andreozzi e Flavia Sorrentino sul disegno di legge sull'autonomia differenziata delle regioni. L’assessore Edoardo Cosenza ha quindi illustrato la delibera n. 24 relativa all’adesione al finanziamento stanziato dalla Città Metropolitana nell’ambito dell’aggiornamento al Piano Strategico triennale 2022-2024, per la realizzazione degli interventi di opere pubbliche finalizzate alla prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico. Il documento è stato approvato alla unanimità. Il Consiglio, una volta constatata l’assenza del numero legale, è stato sciolto con la presenza di 19 consiglieri. (Ren)