Sanità: Cappellaci (FI), aumentare compensi e limitare medicina a gettone

- Serve "intervenire su più fronti come questo governo sta facendo: aumentare i compensi nella medicina d'emergenza e urgenza, aumentare gli straordinari e limitare il ricorso ai medici a gettone". Lo ha detto il deputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari sociali alla Camera, Ugo Cappellacci, ospite a Rai Isoradio. "La penuria dei medici è una questione molto rilevante così come quella dell'attrattività del Servizio sanitario nazionale (Ssn)". Lo ha detto il deputato di Forza Italia e presidente della commissione Affari sociali alla Camera, Ugo Cappellacci, ospite a Rai Isoradio. "Nei primi mesi di Legislatura questa maggioranza ha fatto passi in avanti, ma il problema non è semplice da risolvere. Dobbiamo insistere sulla remuneratività della professione medica a cui corrisponda anche una qualità della vita che oggi manca e condizioni di lavoro soddisfacenti e sicure", ha aggiunto. Proprio "i pronto soccorso è uno dei temi caldi. Abbiamo avviato un'indagine conoscitiva sullo stato della medicina d'emergenza – urgenza e dei pronto soccorso e stanno emergendo diversi problemi", ha proseguito Cappellacci. (segue) (Rin)