- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEConvegno su "L'economia della cultura come fattore di sviluppo” organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Consiglio nazionale della categoria. Intervengono, tra gli altri, Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti; Antonio Tuccillo, presidente della Fnc Ricerca; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Napoli e gli interventi del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e del viceministro del Mef Maurizio Leo. Palazzo Fuga/Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III - Napoli (ore 9.30).Evento di presentazione del volume "Forma Urbis Neapolis. Genesi e permanenza del disegno della città greca", di Alfredo Buccaro, Alfonso Mele e Teresa Tauro. Il volume è dedicato alle origini di Napoli che sarà presentato. Dopo i saluti del rettore Matteo Lorito, del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell'assessore alla Gestione del territorio e all'urbanistica della Regione Campania Bruno Discepolo e del direttore del Dipartimento di Architettura Michelangelo Russo, interverranno i relatori Fausto Zevi, Emerito di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana e accademico dei Lincei, Carmine Ampolo, emerito di Storia Greca e accademico dei Lincei, Carlo Vecce, ordinario di Letteratura italiana e accademico dei Lincei, coordinati da Alessandro Castagnaro, ordinario di Storia dell’Architettura. Nel corso dell'evento verrà presentata la Mappa Digitale di Neapolis ideata da Alfredo Buccaro e Teresa Tauro, elaborata dall'équipe del Cirice e consultabile sul sito www.iconografiacittaeuropea.unina.it alla voce "Forma Urbis Neapolis”. Aula Magna Storica della Federico II in corso Umberto I n. 40- Napoli (ore 16.30). (segue) (Ren)