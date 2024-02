Province: Upi, attuazione federalismo fiscale molto indietro, manca autonomia e copertura delle funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema tributario attualmente in capo alle Province "è molto lontano dagli obiettivi del federalismo fiscale, perché non assicura autonomia di entrata e di spesa né tantomeno garantisce la piena copertura delle funzioni fondamentali. Senza la compartecipazione ad un tributo erariale e un fondo perequativo adeguato, per le Province l’attuazione dell’autonomia finanziaria prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale è ancora tutta da costruire”. Lo ha detto il rappresentante dell’Upi, Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, intervenendo in audizione alla Commissione Parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale nell’ambito dell’indagine avviata dalla Commissione sullo stato di attuazione e le prospettive del federalismo fiscale. “Tra l’altro – ha sottolineato Menesini – il percorso di attuazione del federalismo fiscale per le Province è stato compromesso dalla Legge 56/14, che ha prodotto debolezze e confusione rispetto alle funzioni degli enti e una situazione critica dei bilanci, determinata dai tagli innestati proprio dall’entrata in vigore di quella legge. Ancora oggi, dopo dieci anni e nonostante tutti gli interventi che si sono resi necessari per assicurare le risorse per l’erogazione dei servizi ai cittadini, le Province scontano un deficit di 842 milioni per l’esercizio delle funzioni fondamentali. Una condizione che è stata aggravata dalla legge di bilancio 2024, che ha reintrodotto la spending review a carico di Province e Città Metropolitane pari a 350 milioni di euro totali per i prossimi quattro anni”. “Per questo – ha poi concluso il rappresentante Upi - ci aspettiamo che l’attuazione della delega fiscale sia l’occasione per intervenire sullo squilibrio finanziario accertato per Province e Città Metropolitane e per rivedere il sistema di finanziamento di queste istituzioni, in modo da rispecchiare a pieno i principi dell’articolo 119 della Costituzione e della Legge sul federalismo fiscale”.(Com)