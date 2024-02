Napoli: assessore Comune, per sostenere cultura lavoro con mecenati e fondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Napoli sta sviluppando un’economia della cultura che coinvolga mecenati e sostenga il lavoro delle Fondazioni. Lo ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali e del lavoro del Comune di Napoli Chiara Marciani intervenendo, in sostituzione del sindaco Gaetano Manfredi, al convegno "L'economia della cultura come fattore di sviluppo" organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Consiglio nazionale della categoria e in corso a Palazzo Fuga/Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III. L'assessore ha ricordato che nel 2022 il Comune di Napoli ha “approvato una delibera sul mecenatismo” per favorire il sostegno dei privati nel recupero dei beni culturali. E anche grazie a un mecenate, ha ricordato Marciani, si deve il restauro del monumento funebre di Don Pedro Álvarez de Toledo nella Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli presentato nella giornata di ieri. Contestualmente il Comune sta portando avanti un percorso con le Fondazioni. “Il lavoro che stiamo facendo - ha detto l’assessore Marciani - è far conoscere alle fondazioni il nostro lavoro. Nei giorni scorsi abbiamo approvato il progetto di una fondazione per il restauro di un intero palazzo destinato alle fasce giovanili della città”. In quest’ottica, ha aggiunto Marciani, “mi auguro che come la collaborazione tra pubblico e privato possa essere efficace, così mi auguro che l’unione tra il Comune e l’Ordine dei commercialista possa portare un valore aggiunto”.(Ren)