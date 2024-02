Napoli: Lepre, con la cultura si genera economica e Sangiuliano lo dimostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la cultura “si genera economia. Non è vero, come diceva il ministro precedente a Sangiuliano, che con la cultura non si mangia. E lo sta dimostrando il ministro Sangiuliano”. E’ quanto ha osservato Gianni Lepre intervenendo al convegno "L'economia della cultura come fattore di sviluppo" organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Consiglio nazionale della categoria e in corso a Palazzo Fuga/Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III. “Questo palazzo dove siamo qui oggi per il convegno - ha detto Lepre - è stato abbandonato da oltre 50 anni e oggi verrà ristrutturato. Il ministero ha impiegato 150 milioni per fare questo. Il ministero ha acquisito il pio monte della misericordia, ha messo a disposizione 40 milioni per il Maschio Angioino”.(Ren)