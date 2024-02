Napoli: Lepre, trasformare storici quartieri in botteghe artigianato per sviluppare turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trasformare storici quartieri di Napoli in botteghe dell’artigianato” come accade già per San Gregorio Armeno, facendo sì che essi possano diventare meta di turisti e generare economia. E’ la proposta lanciata da Gianni Lepre nel corso del convegno "L'economia della cultura come fattore di sviluppo" organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Consiglio nazionale della categoria e in corso a Palazzo Fuga/Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III. “A Napoli abbiamo dei quartieri ad alta vocazione per la tradizione artigiana - ha spiegato Lepre - Dobbiamo puntare sul Borgo Orefici, su Piazza Mercato, sulla Sanità, creando delle vie dell’eccellenza delle botteghe artigiane”. (Ren)