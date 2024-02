Maltempo: Coldiretti, 35 tempeste di pioggia e vento in 48 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un inizio 2024 bollente con una temperatura superiore di 1,6 gradi rispetto alla media storica secondo l’Isac cnr, l’arrivo della pioggia è importante per l’agricoltura stretta nella morsa della siccità ma per dare reale sollievo alle campagne non deve manifestarsi con precipitazioni intense. Violenti nubifragi rischiano – sottolinea la Coldiretti – di provocare danni poiché i terreni secchi non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti. (segue) (Com)