Maltempo: Coldiretti, 35 tempeste di pioggia e vento in 48 ore (3)

- Ad aggravare la situazione è il fenomeno del consumo di suolo, con l’Italia che causa della cementificazione e dell’abbandono ha perso quasi un terzo (30 per cento) dei terreni agricoli nell’ultimo mezzo secolo con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari ed effetti sulla manutenzione e pulizia del territorio e sulla tenuta idrogeologica del paese, secondo l’analisi Coldiretti. Per questo – conclude la Coldiretti – occorre accelerare sull’approvazione della legge sul consumo di suolo che giace da anni in Parlamento e che potrebbe dotare l’Italia di uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo territorio. (Com)