Africa: rapporto intelligence, nel 2023 confermata centralità strategica del continente

- Il 2023 ha confermato la centralità dell’Africa quale scenario di rilevanza prioritaria e privilegiato ambito di proiezione per la tutela degli interessi strategici nazionali, specie con riferimenti ai contesti di Maghreb, Sahel e Corno d’Africa. Lo si legge nella Relazione annuale dell'Intelligence 2023, presentata oggi a Roma, sottolineando come i servizi italiani abbiano operato per identificare le ricadute degli eventi in corso nei Paesi africani nella duplice accezione delle criticità e delle opportunità. Sotto il primo aspetto, si legge nel documento, vi sono diversi fenomeni che interessano l’Italia e che trovano origine nell’area Mediterraneo-africana, a partire dai traffici illeciti, compresi quelli che alimentano i flussi migratori clandestini, il terrorismo di matrice jihadista e la sicurezza delle tratte marittime. Quanto al secondo profilo, le sfide connesse alla necessità di tutelare la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, all’opportunità di cooperazione economica, all’esigenza di preservare la stabilità dell’intero quadrante mediterraneo hanno richiesto l’articolazione di strategie, aperte alle collaborazioni multilaterali e con altri partner europei e internazionali, per la promozione della cooperazione con i Paesi del continente africano, con riferimento anche al Piano Mattei. (Res)