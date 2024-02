Cultura: Sangiuliano, attivi a Napoli invetimenti per 800 milioni graze a mio ministero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento a Napoli “ci sono in corso investimenti da parte del mio mistero pari a 800 milioni, di cui 40 milioni a Capodimonte”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo al convegno "L'economia della cultura come fattore di sviluppo" organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Consiglio nazionale della categoria e in corso a Palazzo Fuga/Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III. Sangiuliano ha ricordato che “tra poco il mio ministero acquisirà il Museo del Monte di Pietà ai Tribunali. Abbiamo dato al Comune di Napoli fondi per il Maschio Angioino e ci auguriamo che vengano spesi nel più breve tempo possibile”. (segue) (Ren)