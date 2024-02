Cultura: Sangiuliano, attivi a Napoli invetimenti per 800 milioni graze a mio ministero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermata la grande attenzione e il grande impegno per il parco archeologico degli Scavi di Pompei: “Ieri mi ha chiamato il direttore degli Scavi di Pompei e mi ha detto che sono attivi a Pompei più scavi di quanti non ve ne siano stati negli anni passati - ha raccontato Sangiuliano -. Il mio predecessore ha lavorato bene su Pompei, ma io ho rifinanziamento e ho portato altri fondi per paura che gli scavi potessero interrompersi e questo ha dato nuova linfa agli scavi”. Nella giornata di oggi Sangiuliano ha anche annunciato “che stiamo lavorando per uno stanziamento per Donnaregina Vecchia” e che “stiamo programmando una serie di lavori per le chiese”. Massima attenzione anche per il resto della Campania. “Domani - ha anticipato Sangiuliano - sarò a Caserta dove sono stati recuperai ambienti dell’aeronautica militare che verranno restituiti alla loro funzione museale. Ho detto al sindaco che sono pronto a collaborare per il recupero dell’area circostante”. (Ren)