Napoli: Sangiuliano, cultura generale Pil ma serve modello imprenditoriale, bene musei in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura è “un settore che può generale Pil per il nostro territorio” ma “deve essere gestita secondo i canoni delle imprese”. E’ quanto ha spiegato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo al convegno "L'economia della cultura come fattore di sviluppo" organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Consiglio nazionale della categoria e tenutosi a Palazzo Fuga/Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III a Napoli. “Le risorse pubbliche possono arrivare ma tutto deve viaggiare secondo i canoni della gestione imprenditoriale”, ha insistito. A tal proposito Sangiuliano ha evidenziato che oggi “i musei e tutto ciò che vi ruota attorno sono diventati delle vere e proprie imprese, e quindi devono essere tarata su gestione efficientistica e di tipo manageriale”. In questo contesto, ha aggiunto il ministro, vi sono musei di Napoli che sono vere e proprie eccellenze: “Molti musei di Napoli sono il Nord e multi musei del Nord sono il Sud - ha detto -. Penso a Capodimonte, Paestum, Pompei, il Mann”. (Ren)