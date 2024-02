Napoli: Sangiuliano, colmare depauperamento industriale reinventandoci con settore cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura “si sta rivelando un fattore di sviluppo socio-economico del nostro Paese” ed è il settore sul quale “dobbiamo puntare per reinventarci” per colmare il vuoto lasciato da “politiche, secondo me sbagliate, che hanno depauperato il nostro patrimonio industriale”. E’ quanto ha sostenuto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo al convegno "L'economia della cultura come fattore di sviluppo" organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Consiglio nazionale della categoria e tenutosi a Palazzo Fuga/Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III a Napoli. “Napoli e la Campania sono al centro del Mediterraneo ed hanno un patrimonio storico immenso. Abbiamo il dovere quasi morale per far sì che questo patrimonio sia occasione di sviluppo socio-economico”, ha aggiunto. “Io ci credo davvero, ci sto mettendo davvero l’anima e il massimo impegno”, ha concluso.(Ren)