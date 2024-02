Napoli: Sangiuliano, l'autonomia dei musei sta funzionando e genera risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore cultura esiste già il modello di “autonomia differenziata”. Ed è quello portato avanti dai musei. E’ uno dei passaggi dell’intervento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo al convegno "L'economia della cultura come fattore di sviluppo" organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Consiglio nazionale della categoria e tenutosi a Palazzo Fuga/Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III a Napoli. “L’autonomia dei musei ha funzionato - ha sottolineato Sangiuliano -. Gli Uffizi generano risorse, il Mann a Napoli genera risorse”. Sangiuliano ha quindi annunciato che presto a Napoli “ci saranno altri due musei, il museo di Capri e il museo del Vomero che abbraccerà San Martino e Castel Sant’Elmo”. (Ren)