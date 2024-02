Napoli: domani incontro-dibattito in Cgil su fine mercato tutelato luce e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine del mercato tutelato di gas ed energia è al centro della campagna informativa messa in campo da Cgil, Spi Cgil e Federconsumatori per informare cittadini e cittadine su quanto avverrà soprattutto a partire dal 1 luglio quando il servizio di maggior tutela per l’energia elettrica sarà riservato esclusivamente ai clienti classificati come vulnerabili. Con l’inizio del nuovo anno si è quindi passati al mercato libero dove prezzi e regole non saranno più stabiliti dall’Arera, l’autorità per l’energia. Per districarsi nella giungla di offerte, il sindacato ha messo in campo un’attività di informazione che sta toccando tutte le principali città italiane e domani, giovedì 29 febbraio, farà tappa a Napoli con l’iniziativa “Fermati, non prendere la scossa”, che si terrà alle 9.30 nel salone “Gianfranco Federico” della Cgil Campania, in via Toledo, 353 a Napoli. Dopo i saluti del segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, ci sarà la relazione introduttiva di Lorenzo Mazzoli, segretario della Cgil nazionale, gli interventi di Lella Messina, segretaria Filctem Cgil Campania, di Michele Carrus, presidente di Federconsumatori e le conclusioni del segretario Cgil Nazionale, Pino Gesmundo. Diretta Facebook sulla pagina Cgil Napoli e Campania. (Ren)