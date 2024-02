Energia: Granisso (Italian green factory): oggi debutta newco, onorati visita ministro Pichetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo onorati per la visita del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al nostro stand presso il KEY - The Energy Transition Expo di Rimini. Abbiamo potuto mostrare i nostri progetti e le scommesse su sostenibilità, sviluppo, ricerca e innovazione.Una presenza significativa - quella del ninistro - per noi e per l’intera manifestazione, punto d’incontro per aziende, istituzioni e stakeholder della transizione energetica". Lo ha dichiarato Felice Granisso, ceo di Italian green factory, presente al Key di Rimini. "Questa edizione segna il debutto, per il gruppo Tea Tek, della nuova società Italian green factory, nata con l’acquisizione dell’area industriale ex Whirlpool di Napoli e l’assunzione delle maestranze che da anni aspettavano una soluzione - ha aggiunto Granisso -. Un grande sforzo industriale la cui valenza è dimostrata con l’arrivo, sul mercato, del primo trasformatore per power skid targato Italian green factory. Un componente concepito per rendere ulteriormente sostenibili ed efficienti gli impianti fotovoltaici, e che oggi presenteremo al panorama italiano ed internazionale. Italian green factory vuole essere un esempio di reshoring nel comparto del fotovoltaico, un'azienda italiana che crede fortemente nella transizione energetica dell'Italia”. (Ren)