Napoli: Tuccillo (Fnc ricerca), sensibilizzare imprenditori a investire in beni culturali

- "Il convegno che abbiamo organizzato oggi ha il senso di sensibilizzare la nostra categoria che entra in tutte le aziende che possano contribuire alla spesa pubblica nei beni culturali". E' quanto ha affermato Antonio Tuccillo, numero uno della Fnc ricerca a margine del convegno "L'economia della cultura come fattore di sviluppo" organizzato dalla Fondazione nazionale ricerca dei commercialisti in collaborazione con il Consiglio nazionale della categoria e tenutosi a Palazzo Fuga/Real Albergo dei Poveri in piazza Carlo III a Napoli. "Abbiamo avuto in questi anni l’Arte bonus, che è uno strumento importante di natura anche fiscale che ha consentito alle aziende di investire in ristrutturazione dei beni culturali. La filiera della cultura ha un pil molto elevato - ha aggiunto Tuccillo -, perché sapete che il nostro paese si regge in buona parte sul turismo e in particolare sulle visite nei beni culturali. Quindi sensibilizzare gli imprenditori a investire, a utilizzare questo bonus è una cosa molto importante. Questo oggi noi lo facciamo perché abbiamo creato per la prima volta la commissione cultura dell’economia che ha il senso di contribuire allo sviluppo dei beni culturali che sono una cosa fondamentale per il nostro pil e per il nostro paese".(Ren)