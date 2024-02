Sanità: Schillaci, con Masaf a lavoro su iniziative per contrasto brucellosi-tubercolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La problematica della brucellosi e della tubercolosi bovina e bufalina nel sud Italia “è da tempo affrontata negli appostiti tavoli tecnici” e “con il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste assicuriamo iniziative di supporto”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a un’interrogazione sulle iniziative volte al superamento delle permanenti criticità nel contenimento della brucellosi e della tubercolosi bovina e bufalina nel sud Italia. Si tratta di un fenomeno “che danneggia l’economia del comparto e la salute dei consumatori. In Campania è stata istituita una commissione di emergenza della brucellosi per una lotta sul territorio”, ha spiegato. “E’ prevista” l’attuazione “di misure proposte dagli allevatori, come la vaccinazione, e misure di autocontrollo”, ha concluso il ministro. (Rin)