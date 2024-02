Cultura: Calenda presenta libro domani a Firenze e venerdì a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende il tour di presentazione del suo nuovo libro 'Il Patto' (ed. Nave di Teseo) per il leader di Azione Carlo Calenda. Domani, giovedì 29 febbraio, Calenda sarà a Firenze, dove presenterà il suo libro con il sindaco della città Dario Nardella. Appuntamento alle ore 18:30 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli 3). Venerdì 1 marzo, poi, Calenda sarà a Napoli, dove, a partire dalle 18.30, terrà la presentazione insieme alla presidente di Azione Mara Carfagna alla Sala Calabritto di Palazzo Alabardieri (Via Alabardieri 3). Prima di entrambi gli eventi, alle ore 18:15, si terrà un punto stampa per i giornalisti.(Ren)